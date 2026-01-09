Londra vince per la 14esima volta | ecco la classifica delle 10 città più attraenti al mondo

Londra si conferma al primo posto nella classifica delle città più attraenti al mondo per il quattordicesimo anno consecutivo, secondo il Global Power City Index. Lo studio valuta il magnetismo urbano attraverso 72 indicatori, evidenziando la costante attrattività della capitale britannica. Di seguito, la classifica delle dieci città più influenti e desiderate a livello globale.

Per il quattordicesimo anno consecutivo, Londra si conferma la città più potente del pianeta secondo il Global Power City Index, uno studio che valuta il magnetismo urbano attraverso 72 diversi indicator i. La capitale britannica ha ottenuto un punteggio complessivo di 1642,2 punti su un massimo possibile di 2.700, distinguendosi particolarmente nelle categorie interazione culturale e accessibilità. Il concetto di magnetismo urbano utilizzato dallo studio si riferisce alla capacità complessiva di una città di attrarre persone, capitali e imprese da tutto il mondo. Non si tratta quindi solo di bellezza architettonica o attrattiva turistica, ma di un insieme complesso di fattori che determinano il potere reale di un centro urbano nel contesto globale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

