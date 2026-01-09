L' olio si surriscalda troppo e scoppia l' incendio in cucina | feriti in due

Due persone sono rimaste ferite in un incendio causato dall’olio surriscaldato durante la preparazione dei pasti. L’incidente si è verificato in una cucina domestica, dove il calore del piano a gas ha provocato lo scoppio dell’olio, causando danni e lesioni ai presenti. Un episodio che evidenzia l’importanza di prestare attenzione durante le operazioni di cottura e di adottare misure di sicurezza adeguate.

