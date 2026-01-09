L' olio si surriscalda troppo e scoppia l' incendio in cucina | feriti in due
Due persone sono rimaste ferite in un incendio causato dall’olio surriscaldato durante la preparazione dei pasti. L’incidente si è verificato in una cucina domestica, dove il calore del piano a gas ha provocato lo scoppio dell’olio, causando danni e lesioni ai presenti. Un episodio che evidenzia l’importanza di prestare attenzione durante le operazioni di cottura e di adottare misure di sicurezza adeguate.
Stavano cucinando quando l’olio surriscaldato, sotto la spinta del fuoco di un piano di cottura a gas, ha innescato un incendio in tutta la cucina. È successo nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 8 gennaio, a Tione, in un’abitazione a pochi passi dal centro storico.Le fiamme hanno interessato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
