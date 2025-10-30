Scoppia l' incendio nella cucina di un ristorante momenti di paura nel centro storico

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura nel pomeriggio in vicolo Palmentieri, a pochi metri da via Maqueda, per l'incendio scoppiato nella cucina di un ristorante. L'incendio si sarebbe sviluppato a causa della combustione degli oli di una friggitrice.Intorno alle 17.40 sono intervenute alcune squadre dei vigili del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

scoppia incendio cucina ristoranteScoppia un incendio in un ristorante pizzeria: fiamme in cucina, l'intervento dei soccorsi - Incendio in cucina a Vedelago in un ristorante pizzeria: Vigili del Fuoco in azione, nessun ferito e danni contenuti. Si legge su nordest24.it

Incendio in un ristorante di Milano, fiamme da un frigo in cucina: due persone in ospedale - È successo in via Moneta a Milano nella serata di mercoledì 29 ottobre. Scrive milanotoday.it

scoppia incendio cucina ristoranteIncendio nella cucina del ristorante pizzeria - Incendio nella tarda mattinata di domenica 26 ottobre nel locale cucina del ristorante pizzeria LV di Vedelago. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scoppia Incendio Cucina Ristorante