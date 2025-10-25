Paura nella notte a Foggia | scoppia incendio in appartamento salvate due donne

Paura nella notte, a Foggia, dove un incendio ha distrutto un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Padre Angelico Da Sarno, alla periferia sud della città.Il fatto è successo poco dopo l'una di oggi, 25 ottobre 2025. Tratte in salvo le due donne - due anziane sorelle -. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

