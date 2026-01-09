Lo scambio convince Conte ore contate per Lucca | bomba in Serie A
In vista delle sfide di Serie A, Antonio Conte richiede interventi immediati sul mercato, puntando su uno scambio con Lucca. Con il Napoli che rallenta e le avversarie che salgono in classifica, la situazione si fa critica. La strategia dell’allenatore mira a rafforzare la squadra e a migliorare le prospettive di risultato, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi per mantenere la competitività nel campionato.
Il Napoli rallenta ancora, le rivali scappano e Antonio Conte alza la voce chiedendo rinforzi immediati: arriva lo scambio con Lucca. Un altro passo falso che pesa, senza ombra di dubbio. Il Napoli campione d’Italia non va oltre il pareggio casalingo contro il Verona, un risultato arrivato solo nel finale e che lascia più interrogativi . 🔗 Leggi su Sportface.it
La #Sampdoria potrebbe attuare un asse rovente di mercato! La compagine coinvolta è il #Cesena Si prevede uno scambio di giocatori: Leonardo #Benedetti per Simone #Bastoni. Operazione vantaggiosa VI CONVINCE QUEST'IDEA DITECI LA VO - facebook.com facebook
