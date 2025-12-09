Lucca regala il centrocampista a Conte; scambio a sorpresa in Serie A
Il centrocampista tanto richiesto da Antonio Conte può arrivare grazie allo scambio con Lucca: l’attaccante ha già fatto le valigie. Solo due gol in 16 presenze complessive e un posto da titolare sempre più difficile da conquistare con un Rasmus Hojlund in queste condizioni. La doppietta del bomber danese contro la Juventus non fa altro che rendere Lorenzo Lucca ancora più ‘riserva’: nel match vinto 2-1 al Maradona contro i bianconeri l’ex Udinese non è sceso in campo neppure un minuto. Lo spazio è destinato a ridursi ulteriormente con il rientro di Romelu Lukaku. Se tutto va bene il bomber belga sarà di nuovo a disposizione di Antonio Conte, che punta a convocarlo già per la prossima trasferta di campionato a Udine. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Napoli Pisa 3-2, che fatica per Conte: Lucca firma la prima gioia e regala i tre punti. Sorpassati i bianconeri in classifica
L’ottava vittoria di fila regala alla Mens Sana la vetta della classifica. I biancoverdi, trascinati da Perin e da 300 tifosi, espugnano Lucca al termine di una partita sofferta, intensa e dura e raggiungono in graduatoria il Costone https://www.canale3.tv/la-mens-sa - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Conte ringrazia Anguissa: un centrocampista ancora decisivo, ma Lucca stecca ancora - Il Napoli porta a casa solo all'ultimo secondo i tre punti e, in una giornata non particolarmente brillante, Conte ringrazia ancora uno dei suo Fab 4. Secondo sportmediaset.mediaset.it
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it