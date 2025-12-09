Lucca regala il centrocampista a Conte; scambio a sorpresa in Serie A

Il centrocampista tanto richiesto da Antonio Conte può arrivare grazie allo scambio con Lucca: l’attaccante ha già fatto le valigie. Solo due gol in 16 presenze complessive e un posto da titolare sempre più difficile da conquistare con un Rasmus Hojlund in queste condizioni. La doppietta del bomber danese contro la Juventus non fa altro che rendere Lorenzo Lucca ancora più ‘riserva’: nel match vinto 2-1 al Maradona contro i bianconeri l’ex Udinese non è sceso in campo neppure un minuto. Lo spazio è destinato a ridursi ulteriormente con il rientro di Romelu Lukaku. Se tutto va bene il bomber belga sarà di nuovo a disposizione di Antonio Conte, che punta a convocarlo già per la prossima trasferta di campionato a Udine. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

