Segui in tempo reale lo slalom Nor-Am a St-Sauveur 2026, con aggiornamenti sulla gara e le posizioni degli atleti. Trocker cerca di consolidare la sua candidatura al podio, mentre D’Antonio si trova ancora fuori dalla zona punti. Restate con noi per tutte le novità e i risultati aggiornati di questa competizione di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Ventottesima posizione per Emma Resnick a 2.19 dalla testa 15.40 D’Antonio aveva fatto registrare il secondo tempo nel secondo intermedio, lì dove tutti hanno perso molto da Mia Hunt. 15.39 Nooooo. Ancora fuori Giada D’Antonio che esce a poche porte dalla fine. L’azzurra era passata al secondo intermedio in ottava posizione provvisoria. 15.38 Ventinovesima posizione per Wunsch a 3.32. Già partita D’Antonio 15.37 Venticinquesimo posto per Stella Buchheister a 2.23 15.36 Tozzi chiude in diciannovesima posizione a 1.97, non arriva al traguardo Giesbrecht 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: Trocker in lotta per il podio, ancora fuori D’Antonio

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: si rivede Collomb! Trocker può rimontare, ancora fuori D’Antonio. Alle 19.30 la seconda manche

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per Trocker e D’Antonio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; Coppa del mondo di sci, Slalom femminile a Kranjska Gora: I RISULTATI LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; LIVE! Slalom femminile Kranjska Gora, Coppa del Mondo: Camille Rast sconfigge Shiffrin, che Italia con Della Mea e Peterlini in top-10.

LIVE! Noel trionfa nello slalom sulla 3Tre, Hallberg e Rassat sul podio. Sala in top 20, primi punti per Canins. La diretta scritta - La parentesi italiana della Coppa del Mondo di sci alpino maschile si chiude col classico slalom in notturna sulla 3Tre. eurosport.it