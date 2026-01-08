LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA | si rivede Collomb! Trocker può rimontare ancora fuori D’Antonio Alle 19.30 la seconda manche
Segui in tempo reale lo slalom Nor-Am di St-Sauveur 2026, con aggiornamenti sulla seconda manche alle 19.30. Rivediamo Collomb in gara e analizzare le possibilità di rimonta di Trocker, mentre D’Antonio rimane fuori. Restate collegati per gli ultimi risultati e i dettagli sui pettorali di partenza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.20 Per il momento è tutto con la DIRETTA LIVE testuale dello slalom Nor-Am di St-Sauveur. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi la prima manche e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Appuntamento a tra qualche ora per vivere insieme anche la seconda metà di gara. 16.19 La seconda manche è prevista per le 19.30. Collomb proverà a completare l’opera per salire sul podio, Trocker e Fanti cercheranno la rimonta per entrare in top 10. 16.17 Questa la classifica della prima manche: 1 L.Grosdidier USA 50. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: Grosdidier in testa, non brilla Trocker. Attesa per D’Antonio e Collomb
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: D’Antonio e Trocker tra i pali stretti. La startlist
Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; Coppa del mondo di sci, Slalom femminile a Kranjska Gora: I RISULTATI LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; LIVE! Slalom femminile Kranjska Gora, Coppa del Mondo: Camille Rast sconfigge Shiffrin, che Italia con Della Mea e Peterlini in top-10.
LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: Giada D’Antonio ritrova la disciplina prediletta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di St- oasport.it
LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Noel precede il giovane fenomeno Hallberg. Italia non pervenuta - 59 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. oasport.it
LIVE! Slalom show sulla 3Tre: bagarre per il podio, Vinatzer guida l'Italia. La diretta scritta - La parentesi italiana della Coppa del Mondo di sci alpino maschile si chiude col classico slalom in notturna sulla 3Tre. eurosport.it
La storica gara di slalom si trasforma in un laboratorio per il turismo alpino, con nuove strategie di sicurezza, controllo dei flussi e valorizzazione dell’esperienza oltre la sciata. Annunciata come una rivoluzione necessaria sulla scorta del principio del “less - facebook.com facebook
ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Noel (FRA) vince lo slalom di Madonna di Campiglio, 2° Hallberg (FIN), 3° Rassat (FRA) Out Vinatzer nella prima manche #SkySport x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.