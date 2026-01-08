Segui in tempo reale lo slalom Nor-Am di St-Sauveur 2026, con aggiornamenti sulla seconda manche alle 19.30. Rivediamo Collomb in gara e analizzare le possibilità di rimonta di Trocker, mentre D’Antonio rimane fuori. Restate collegati per gli ultimi risultati e i dettagli sui pettorali di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.20 Per il momento è tutto con la DIRETTA LIVE testuale dello slalom Nor-Am di St-Sauveur. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi la prima manche e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Appuntamento a tra qualche ora per vivere insieme anche la seconda metà di gara. 16.19 La seconda manche è prevista per le 19.30. Collomb proverà a completare l’opera per salire sul podio, Trocker e Fanti cercheranno la rimonta per entrare in top 10. 16.17 Questa la classifica della prima manche: 1 L.Grosdidier USA 50. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: si rivede Collomb! Trocker può rimontare, ancora fuori D’Antonio. Alle 19.30 la seconda manche

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: Grosdidier in testa, non brilla Trocker. Attesa per D’Antonio e Collomb

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: D’Antonio e Trocker tra i pali stretti. La startlist

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; Coppa del mondo di sci, Slalom femminile a Kranjska Gora: I RISULTATI LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; LIVE! Slalom femminile Kranjska Gora, Coppa del Mondo: Camille Rast sconfigge Shiffrin, che Italia con Della Mea e Peterlini in top-10.

LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: Giada D’Antonio ritrova la disciplina prediletta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di St- oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Noel precede il giovane fenomeno Hallberg. Italia non pervenuta - 59 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. oasport.it

LIVE! Slalom show sulla 3Tre: bagarre per il podio, Vinatzer guida l'Italia. La diretta scritta - La parentesi italiana della Coppa del Mondo di sci alpino maschile si chiude col classico slalom in notturna sulla 3Tre. eurosport.it