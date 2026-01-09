Benvenuti alla diretta dell'evento di sci alpino a Mont Saint-Sauveur, valido per il circuito Nor-Am 2025/2026. Seguiremo in tempo reale le prove di slalom di Trocker e D’Antonio, ultimi impegni della stagione 2026. Restate con noi per aggiornamenti e risultati di questa competizione, che conclude il calendario di questa serie internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Mont Saint-Sauveur, evento valido per il circuito Nor-Am 20252026 di sci alpino. L’intensa settimana nordamericana termina con la seconda gara consecutiva tra i pali stretti su questo pendio, dopo i due giganti di Tremblant. Giorgia Collomb prova a riconfermarsi in slalom dopo il buon quarto posto di ieri. La diciannovenne italiana ha risposto in pista alle agguerrite connazionali, riuscendo a migliorare la settima posizione del gigante di mercoledì. Nella gara di ieri Collomb ha ottenuto una buona quarta posizione in prima manche con il pettorale 31, mantenendo la posizione nella seconda metà di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per Trocker e D'Antonio

