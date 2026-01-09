LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via della seconda manche Trocker si gioca il podio

Segui in tempo reale lo slalom Nor-Am a St-Sauveur 2026, con aggiornamenti sulla seconda manche. Pochi minuti al via, Trocker cerca di conquistare il podio. La tracciatura è stata affidata a Steve Smart (CAN). Restate con noi per tutte le novità e i risultati dell’evento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 La tracciatura della seconda manche è stata affidata a Steve Smart (CAN) 17.12 Ricordiamo la classifica della prima manche. Ovviamente in questa seconda manche ci sarà un’inversione delle 30: 1 Mia Hunt USA 48.12 2 Kjersti Moritz USA +0.11 3 Kiki Alexander CAN +0.25 4 Anna Trocker ITA +0.32 5 Franziska Gritsch AUT +0.38 6 Sarah Bennett CAN +0.51 7 Justine Lamontagne CAN +0.56 7 Victoria Palla GBR +0.56 9 Logan Grosdidier USA +0.66 10 Arianne Forget CAN +0.87 11 Eleri Smart CAN +0.95 12 Giorgia Collomb ITA +0.98 13 Francesca Fanti ITA +1.44 14 Madison Hoffman AUS +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

