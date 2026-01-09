LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via della prima manche attesa per Collomb D’Antonio e Trocker
Segue la diretta dello Sci alpino Slalom Nor-Am a St-Sauveur 2026. Manca poco all’inizio della prima manche, con attesa per gli atleti Collomb, D’Antonio e Trocker. Restate aggiornati per seguire in tempo reale l’andamento della gara e i risultati più recenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 L’intensa settimana nordamericana termina con la seconda gara consecutiva tra i pali stretti su questo pendio, dopo i due giganti di Tremblant. 14.55 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Mont Saint-Sauveur, evento valido per il circuito Nor-Am 20252026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Mont Saint-Sauveur, evento valido per il circuito Nor-Am 20252026 di sci alpino. L’intensa settimana nordamericana termina con la seconda gara consecutiva tra i pali stretti su questo pendio, dopo i due giganti di Tremblant. 🔗 Leggi su Oasport.it
