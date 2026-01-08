LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA | Grosdidier in testa non brilla Trocker Attesa per D’Antonio e Collomb

Segui in tempo reale lo slalom Nor-Am di St-Sauveur 2026 con aggiornamenti sulla prima manche. Grosdidier si distingue in testa, mentre Trocker non ha brillato. Attesa ora per le performance di D’Antonio e Collomb. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati live, con aggiornamenti costanti sui pettorali di partenza e le posizioni di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.54 Decimo posto per Beatrice May a 1.39 da Grosdidier 15.53 Nona posizione per Anna Trocker che chiude a 1.11 da Grosdidier. 15.52 Terzo posto per Lamontagne che taglia il traguardo a 31 centesimi da Grosdidier. Già partita Trocker. 15.52 Ottava posizione per Rountree-Williams che chiude a 2.32 ed è ultima 15.51 Quarto tempo per Mia Hunt a 68 centesimi dalla testa. Grosdidier concede qualcosa nel secondo settore, ma guadagna molto in fondo 15.50 Seconda posizione per Kiki Alexander a 22 centesimi da Grosdidier 15.50 Quarta Eleri Smart ad 88 centesimi dall’americana 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

