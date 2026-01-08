LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA | Grosdidier in testa non brilla Trocker Attesa per D’Antonio e Collomb

Segui in tempo reale lo slalom Nor-Am di St-Sauveur 2026 con aggiornamenti sulla prima manche. Grosdidier si distingue in testa, mentre Trocker non ha brillato. Attesa ora per le performance di D’Antonio e Collomb. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati live, con aggiornamenti costanti sui pettorali di partenza e le posizioni di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.54 Decimo posto per Beatrice May a 1.39 da Grosdidier 15.53 Nona posizione per Anna Trocker che chiude a 1.11 da Grosdidier. 15.52 Terzo posto per Lamontagne che taglia il traguardo a 31 centesimi da Grosdidier. Già partita Trocker. 15.52 Ottava posizione per Rountree-Williams che chiude a 2.32 ed è ultima 15.51 Quarto tempo per Mia Hunt a 68 centesimi dalla testa. Grosdidier concede qualcosa nel secondo settore, ma guadagna molto in fondo 15.50 Seconda posizione per Kiki Alexander a 22 centesimi da Grosdidier 15.50 Quarta Eleri Smart ad 88 centesimi dall’americana 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: Grosdidier in testa, non brilla Trocker. Attesa per D’Antonio e Collomb Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: Giada D’Antonio per il riscatto, Trocker per continuare a stupire Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: D’Antonio e Trocker tra i pali stretti. La startlist Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; Coppa del mondo di sci, Slalom femminile a Kranjska Gora: I RISULTATI LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; LIVE! Slalom femminile Kranjska Gora, Coppa del Mondo: Camille Rast sconfigge Shiffrin, che Italia con Della Mea e Peterlini in top-10. LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: Giada D’Antonio ritrova la disciplina prediletta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di St- oasport.it LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Noel precede il giovane fenomeno Hallberg. Italia non pervenuta - 59 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. oasport.it LIVE! Slalom show sulla 3Tre: bagarre per il podio, Vinatzer guida l'Italia. La diretta scritta - La parentesi italiana della Coppa del Mondo di sci alpino maschile si chiude col classico slalom in notturna sulla 3Tre. eurosport.it

La storica gara di slalom si trasforma in un laboratorio per il turismo alpino, con nuove strategie di sicurezza, controllo dei flussi e valorizzazione dell’esperienza oltre la sciata. Annunciata come una rivoluzione necessaria sulla scorta del principio del “less - facebook.com facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Noel (FRA) vince lo slalom di Madonna di Campiglio, 2° Hallberg (FIN), 3° Rassat (FRA) Out Vinatzer nella prima manche #SkySport x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.