LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA | 6° posto in rimonta per Collomb fuori Trocker e D’Antonio

Segui in tempo reale lo slalom nor-americano di St-Sauveur 2026. Aggiornamenti, risultati e classifiche aggiornate, con focus sulla performance di Collomb e le uscite di Trocker e D’Antonio. Rimani informato sugli sviluppi della gara grazie alla nostra copertura continua.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dello slalom di St-Sauveur. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17.49 Ricordiamo l'uscita in prima manche per Giada D'Antonio. Per la sedicenne italiana si tratta della quarta uscita in quattro gare in Canada. 17.47 Collomb dà continuità al quarto posto ottenuto ieri. Nel complesso una buona settimana per la diciannovenne italiana, venuta in Nord America per ritrovare fiducia e provare ad abbassare i pettorali di partenza.

