LIVE Sci alpino Seconda prova discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | ultima rifinitura per Sofia Goggia

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di St. Moritz, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. La storica Corviglia ospita il secondo allenamento per le specialiste della velocità: si studiano la tipologia di neve e le linee da adottare nelle gare che caratterizzeranno il fine settimana. Sofia Goggia effettua l'ultima rifinitura prima di catapultarsi nel debutto stagionale per quanto concerne le discipline che le sono più congeniali. Il programma prevede un tris di gare affascinanti che inaugurano ufficialmente la stagione della velocità nel settore femminile.