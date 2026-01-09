LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | già spostato l’orario della partenza

Benvenuti alla diretta della seconda prova di discesa dello sci alpino a Zauchensee 2026. A causa delle condizioni meteo, l'orario di partenza è stato spostato, con inizio previsto alle 7:31. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 7.31 Buongiorno amici di OA Sport. Condizioni meteo avverse anche oggi e prova spostata di un’ora. Dunque appuntamento alle 12.30. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. A trenta giorni dalla discesa olimpica di Cortina, il grande sci alpino femminile ritrova la velocità dopo le tappe di Semmering e Kranjska Gora, dedicate alle prove tecniche. L’attenzione si sposta ora su Zauchensee, dove sono in programma le prove ufficiali della discesa libera sulla impegnativa pista del Kälberloch. 🔗 Leggi su Oasport.it

