LIVE Sci alpino Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | via con partenza abbassata Attesa per Sofia Goggia
Segui in tempo reale la prova di discesa libera di Zauchensee 2026, con partenza abbassata. Attualmente in attesa di Sofia Goggia, puoi aggiornare la diretta per conoscere i tempi e i risultati più recenti. I pettorali di partenza includono il numero 1247, con un distacco di 1
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 1247: Bantaggio di 1”07 per Ortlieb all’intermedio 12.36: Il primo tempo di riferimento è quello della norvegese Monsen con 1’23”91 12.32: Qualche minuto di ritardo 12.28: Questa la lista di partenza della prima prova di Zauxhensee: 1 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol 2 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head 3 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head 4 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar 5 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head 6 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic 7 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol 8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head 9 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head 10 507168 AICHER Emma 2003 GER Head 11 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle 12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 13 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 14 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle 15 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head 16 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic 17 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle 18 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol 19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 20 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 21 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar 22 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head 23 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head 24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic 25 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head 26 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic 27 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head 28 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic 29 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head 30 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle 31 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle 32 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli 33 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon 34 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic 35 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head 36 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol 37 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head 38 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head 39 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head 40 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic 41 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head 42 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol 43 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head 44 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic 45 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic 46 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic 47 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic 48 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar 49 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica 50 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic 51 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head 52 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head 53 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol 54 25210 MORENO Cande 2000 AND Head 55 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar 56 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon 57 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle 58 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol 59 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic 60 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
