LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | Goggia deve accelerare in vista della gara

Benvenuti alla diretta della seconda prova di discesa libera femminile a Zauchensee, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo gli aggiornamenti sulla performance delle atlete, con particolare attenzione a Sofia Goggia, che si prepara ad affrontare la gara. Potrete consultare i pettorali di partenza e gli sviluppi in tempo reale. Restate con noi per tutte le novità sulla competizione.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. A trenta giorni dalla discesa olimpica di Cortina, il grande sci alpino femminile ritrova la velocità dopo le tappe di Semmering e Kranjska Gora, dedicate alle prove tecniche. L'attenzione si sposta ora su Zauchensee, dove sono in programma le prove ufficiali della discesa libera sulla impegnativa pista del Kälberloch. Il fine settimana austriaco, che vedrà sabato 10 gennaio la discesa e domenica il SuperG, assume un valore che va oltre il semplice risultato: è un test fondamentale sul piano tecnico e psicologico, utile per misurare condizione, interpretazione del tracciato e capacità di gestione in vista dell'attesissimo appuntamento olimpico.

