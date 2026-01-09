LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 45-49 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ecco il parziale che riaccende il PalaLido!

Segui in tempo reale l’andamento dell’incontro tra Olimpia Milano e Anadolu Efes, valido per l’Eurolega 2026. Il punteggio attuale è di 45-49, con il match che si sta rivelando equilibrato e appassionante. Aggiorna la pagina per rimanere informato sui dettagli e le fasi salienti di questa sfida, che si svolge al PalaLido.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Mamma mia, non segna più l’Efes. Poi blocco iiiiiirregolare di Osmani, viene giù tutto! 45-49 Due su due per l’albiceleste! UUUH Per poco non segna col fallo Bolmaro. Due liberi!!! VIOOOOOLAZIONE DI TRE SECONDIIIII! Osmani il colpevole, meno sei e possesso! 43-49 Alzata per Nebo, assist Shields! Palla Milano! Incredibile lotta a rimbalzo sotto il canestro di milano. L’Efes ha un extra possesso e non lo sfrutta, ne ha un altro ma spara una tripla sul ferro con metri di spazio. Palla di Milano, fallo in transizione. 41-49 Triiiiipla ad aprire il 3° quarto di Leday! INIZIO TERZO QUARTO! 21:27 Primo tempo da 11 punti per PJ Dozier, mentre il migliore di Milano in termini realizzativi è stato Brooks con 8, Guduric a 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 45-49, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ecco il parziale che riaccende il PalaLido! Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 38-49, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve una scossa nel 3° quarto Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 38-49, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini aggrappati in qualche modo alla partita dopo il primo tempo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season; Milano-Efes: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Eurolega; Olimpia Milano-Efes | Le probabili e dove vederla in tv; Eurolega, round 21 LIVE! La Virtus cade ad Oaka, Monaco sbanca Valencia. Bene anche Real Madrid e Dubai. Olimpia Milano vs Anadolu Efes: diretta fine 2Q 38-49 - 30, ma la difesa milanese fatica a contenere la velocità dell'Efes e non trova fluidità in attacco. pianetabasket.com

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di Eurolega 2025- oasport.it

Olimpia Milano-Anadolu Efes oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming - Si completa per l'Olimpia Milano il doppio turno di Eurolega 2025- oasport.it

90 anni di Olimpia Milano. 90 anni di storia, passione e leggenda. Novant’anni, un viaggio straordinario fatto di vittorie, sconfitte, rinascite e sogni condivisi. L’Olimpia Milano è molto più di una squadra di basket: è un simbolo della città, un pezzo di identità spo - facebook.com facebook

Dan Peterson: “Il Coach” Novanta anni di storie e di passione. L’Olimpia Milano compie oggi, 9 gennaio 2026, 90 anni di attività. Nello stesso giorno nasceva a Evanston, Illinois, Dan Peterson. Buon compleanno Coach Leggi l’intervista r x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.