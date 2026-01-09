Segui in tempo reale il punteggio della partita tra Olimpia Milano e Anadolu Efes, valida per l’Eurolega 2026. Dopo il primo tempo, Milano si trova in svantaggio, ma resta ancora possibilità di recupero. Aggiorna la diretta per tutte le novità e analisi sull’andamento della partita, con attenzione a eventuali cambiamenti di ritmo e strategia da parte delle due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:21 Servirà cambiare l’atteggiamento e l’intensità nel secondo tempo se Milano vorrà rimettersi nella partita contro un Efes che, dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro Paris, oggi sta tirando con grandissime percentuali. FINE PRIMO TEMPO! 21:20 Cronometro a zero. Finisce qui il secondo quarto e il primo tempo della sfida tra Olimpia Milano e Anadolu Efes. 38-49 Due su due. Ultimi 4? a disposizione di Milano. Fallo ingenuo di Booker, due liberi per Lee. Timeout Efes che ha l’ultimo possesso del quarto e del tempo. I turchi hanno 20?. 38-47 Uno su due. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 38-49, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini aggrappati in qualche modo alla partita dopo il primo tempo

Leggi anche: LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 36-33, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: finisce il primo tempo, meneghini sotto di tre lunghezze

Leggi anche: LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 93-97, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: CHE PARTITA AD ISTANBUL! I meneghini vincono dopo due over time!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season; Milano-Efes: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Eurolega; Olimpia Milano-Efes | Le probabili e dove vederla in tv; Eurolega, round 21 LIVE! La Virtus cade ad Oaka, Monaco sbanca Valencia. Bene anche Real Madrid e Dubai.

Olimpia Milano vs Anadolu Efes: diretta 2Q 37-47 9' - 30, ma la difesa milanese fatica a contenere la velocità dell'Efes e non trova fluidità in attacco. pianetabasket.com