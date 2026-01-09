LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 38-49 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | serve una scossa nel 3° quarto

Segui la diretta della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Anadolu Efes, aggiornata in tempo reale. Al termine del secondo quarto, il punteggio è 38-49 a favore degli ospiti. Restate con noi per aggiornamenti sul terzo quarto e analisi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO TERZO QUARTO! 21:27 Primo tempo da 11 punti per PJ Dozier, mentre il migliore di Milano in termini realizzativi è stato Brooks con 8, Guduric a 7. 21:21 Servirà cambiare l'atteggiamento e l'intensità nel secondo tempo se Milano vorrà rimettersi nella partita contro un Efes che, dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro Paris, oggi sta tirando con grandissime percentuali. FINE PRIMO TEMPO! 21:20 Cronometro a zero. Finisce qui il secondo quarto e il primo tempo della sfida tra Olimpia Milano e Anadolu Efes. 38-49 Due su due. Ultimi 4? a disposizione di Milano.

90 anni di Olimpia Milano. 90 anni di storia, passione e leggenda. Novant’anni, un viaggio straordinario fatto di vittorie, sconfitte, rinascite e sogni condivisi. L’Olimpia Milano è molto più di una squadra di basket: è un simbolo della città, un pezzo di identità spo - facebook.com facebook

Dan Peterson: “Il Coach” Novanta anni di storie e di passione. L’Olimpia Milano compie oggi, 9 gennaio 2026, 90 anni di attività. Nello stesso giorno nasceva a Evanston, Illinois, Dan Peterson. Buon compleanno Coach Leggi l’intervista r x.com

