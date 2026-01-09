Benvenuti alla diretta della partita di Eurolega 2025-2026 tra Olimpia Milano e Anadolu Efes. Un incontro fondamentale per la squadra italiana, che cerca una vittoria per mantenere vive le possibilità di qualificazione alla post-season. Seguite con noi gli sviluppi della gara, aggiornamenti in tempo reale e analisi degli aspetti salienti di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di Eurolega 2025-2026 che vede di fronte l’Olimpia Milano e i turchi dell’Anadolu Efes, ex squadra dell’attuale coach della Nazionale azzurra Luca Banchi. Partita cruciale per le ambizioni da Playoff di Milano, che prima dell’impresa contro il Panathinaikos di Ergin Ataman aveva perso abbastanza clamorosamente in casa di una Virtus Bologna rimaneggiata. Il risultato di Oaka ha però fatto sì che l’equipaggio meneghino del neo coach Poeta sia comunque in zona di galleggiamento sul taglione dei play-in. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season

Leggi anche: LIVE Baskonia-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: partita chiave in ottica post-season

Leggi anche: LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 0-0, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: inizia il match dei meneghini!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season; Milano-Efes: diretta streaming gratis, dove vedere il match di Eurolega; Eurolega, 19°round LIVE! Bologna eroica su Milano: vittoria in rimonta nonostante le assenze. Il derby è bianconero: 97-85; quote Olimpia Milano Anadolu Efes: il pronostico sui meneghini.

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di Eurolega 2025- oasport.it

Olimpia Milano, buone notizie: doppio recupero. Poeta: "Efes migliore della sua classifica" - Nel giorno in cui compie 90 anni di storia, l' Olimpia Milano torna in campo e affronta l' Anadolu Efes. pianetabasket.com