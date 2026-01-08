LIVE Musetti-Wong ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro dovrà fare i conti col fattore campo

Benvenuti alla copertura in tempo reale del match tra Lorenzo Musetti e Coleman Wong, valido per l'ATP di Hong Kong 2026. Seguiremo gli sviluppi della partita, analizzando gli scambi e le strategie dei due tennisti. Rimanete con noi per aggiornamenti continui e dettagli sull’andamento dell’incontro, che vede l’azzurro affrontare un avversario motivato e favorito dal fattore campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e Coleman Wong, tennista hongkonghese che è entrato nel tabellone grazie ad una wild card concessagli dagli organizzatori del torneo. L’incontro è valido per i quarti di finale dell’ ATP 250 di Hong Kong, che l’azzurro disputa da prima testa di serie e quindi da favorito. L’esordio del toscano è stato più scomodo di quello che ci aveva detto il pronostico, con Tomas Etcheverry che è stato un osso duro, alla fine superato per 2-1 (6-7, 6-2, 6-4), dimostrando, soprattutto nel primo parziale, di non avere ancora lo smalto giusto, normalissimo ad inizio stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro dovrà fare i conti col fattore campo Leggi anche: Musetti-Wong, Atp Hong Kong 2026: a che ora e dove vederla in diretta Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 0-1, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: subito un break di svantaggio per l’azzurro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 6-2 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: rimonta convincente dell’azzurro contro un ottimo argentino!; Musetti vince all'esordio: Etcheverry ko in 3 set; ATP Hong Kong 2026: Rublev rimonta Wu e sfiderà Borges, per Musetti un avversario abbordabile ai quarti; Il primo ranking Atp del 2026: per l'Italia c'è un record. Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming - Domani, venerdì 9 gennaio, per quanto concerne l'ATP 250 di Hong Kong, si disputeranno tutti i quarti di finale del tabellone principale di singolare ... oasport.it

