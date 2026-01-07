Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti ed Etcheverry, valido per l’ATP Hong Kong 2026. Manca poco all’inizio del match, con aggiornamenti continui sulla partita e le ultime notizie dal torneo. Ricorda di cliccare per aggiornare la diretta e restare informato sui progressi dei giocatori durante questa importante competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.16 Quello contro l’argentino che sta per iniziare, non è il match di esordio assoluto in stagione visto che Muso è iscritto anche al torneo di doppio dell’ATP 250 di Hong Kong insieme al connazionale Sonego. Al primo turno della loro avventura, hanno affrontato e battuto Kecmanovic e Muller con il parziale di 2-0 (7-6, 6-4), riuscendo a mettere un po’ di minuti nelle gambe in vista di questo importante inizio di stagione che porterà all’Australian Open. 6.13 Sono due gli scontri diretti tra Musetti ed Etchverry, che oggi sfiderà Lorenzo per un posto nei quarti di finale: entrambi giocati la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dei giocatori

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: giocatori in campo

Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming; Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare; Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego.

Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - L'azzurro si appresta al debutto all'Atp 250 di Hong Kong contro l'argentino Tomas Etcheverry, n. sport.sky.it