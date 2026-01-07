LIVE Musetti-Etcheverry ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dei giocatori
Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti ed Etcheverry, valido per l’ATP Hong Kong 2026. Manca poco all’inizio del match, con aggiornamenti continui sulla partita e le ultime notizie dal torneo. Ricorda di cliccare per aggiornare la diretta e restare informato sui progressi dei giocatori durante questa importante competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.16 Quello contro l’argentino che sta per iniziare, non è il match di esordio assoluto in stagione visto che Muso è iscritto anche al torneo di doppio dell’ATP 250 di Hong Kong insieme al connazionale Sonego. Al primo turno della loro avventura, hanno affrontato e battuto Kecmanovic e Muller con il parziale di 2-0 (7-6, 6-4), riuscendo a mettere un po’ di minuti nelle gambe in vista di questo importante inizio di stagione che porterà all’Australian Open. 6.13 Sono due gli scontri diretti tra Musetti ed Etchverry, che oggi sfiderà Lorenzo per un posto nei quarti di finale: entrambi giocati la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
