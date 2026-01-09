LIVE Musetti-Wong 6-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | ottima prova fin qui dell’azzurro che vince il primo set!

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Wong agli ATP Hong Kong 2026. L'azzurro ha vinto il primo set con un punteggio di 6-4 e si mantiene concentrato per il proseguimento del confronto. Qui puoi aggiornare costantemente l'andamento della partita e le azioni più importanti, per non perdere nessun momento di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Bellissimo punto vinto dall’hongkongolese, con Musetti che riesce a difendere lo smash ma non la volée corta. 30-15 C’è anche l’ace per il padrone di casa. 15-15 Ottima prima di servizio di Wong, che ha bisogno di una reazione immediata. 0-15 Risposta vincente di Musetti con il rovescio lungolinea!! SECONDO SET 7.18 Ottimo parziale giocato da Lorenzo Musetti che punto dopo punto ha iniziato a sciogliersi rispetto ad un inizio che invece è stato decisamente non all’altezza con molti errori tecnici non da lui, mentre Wong è dall’inizio del match che commette errori anche banali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Wong 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: ottima prova fin qui dell’azzurro che vince il primo set! Leggi anche: LIVE Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 5-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: doppio break dell’azzurro che serve per vincere il secondo set! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. LIVE Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro dovrà fare i conti col fattore campo; Musetti ai quarti a Hong Kong: dove vedere il match con Wong; Musetti vince all'esordio: Etcheverry ko in 3 set; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!. LIVE Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro dovrà fare i conti col fattore campo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming - Domani, venerdì 9 gennaio, per quanto concerne l'ATP 250 di Hong Kong, si disputeranno tutti i quarti di finale del tabellone principale di singolare ... oasport.it

Musetti-Wong all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - Lorenzo Musetti se la vedrà ai quarti di finale dell'Atp 250 di Hong Kong contro la wild card locale Wong. sport.sky.it

HONG KONG: SEMIFINALE PER MUSO E SONNY NEL DOPPIO Gli azzurri sfideranno in semifinale la coppia formata da Diallo e Wong. Forza Supertennis #fblifestyle #Sonego #musetti #hongkong #azzurri #forza - facebook.com facebook

Musetti cerca la semifinale a Hong Kong contro Wong. A che ora e dove vederlo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.