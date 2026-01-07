LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 5-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | doppio break dell’azzurro che serve per vincere il secondo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Errore in uscita dal servizio con il dritto per Lorenzo. 15-15 Etcheverry tenta il passante ma non trova il campo. 0-15 Esce di pochissimo il dritto lungolinea di Musetti! 5-2 DOPPIO BREAK MUSETTI! Lorenzo gioca il game migliore del suo match e ottiene il doppio break su Etcheverry che, con questo Lorenzo, può fare davvero poco. Seconda palla per l'argentino. 15-40 Demi volée pazzesca di Lorenzo! Doppia palla break! 15-30 CHE PUNTO DI MUSETTI! Doppio super recupero di Lorenzo che trova l'accelerazione di dritto costringendo Etcheverry all'errore!! 15-15 Buona risposta di Musetti, che toglie il tempo all'argentino di organizzare il dritto in uscita dal servizio: il colpo finisce in rete.

LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE dell'esordio stagionale di Musetti e di Sonego in doppio. oasport.it

Su Sky sta per cominciare primo match del 2026 di #musetti che sfida #etcheverry #HongKong x.com

Juncheng Shang al rientro batte Comesaña. Etcheverry sotto 0-2 nei precedenti con Lorenzo Musetti - facebook.com facebook

