LIVE Musetti-Wong 1-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | non ci sono break all’inizio dei quarti di finale

Segui la diretta di Musetti-Wong, quarti di finale dell’ATP Hong Kong 2026. La partita è in corso, con il punteggio attuale di 1-2 e nessun break all’inizio del set. Aggiorna questa pagina per le ultime notizie e risultati in tempo reale. Attualmente, Wong conduce con un vantaggio di A-40, mentre Lorenzo Musetti cerca di risolvere le difficoltà sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Vantaggio interno per Wong, con Lorenzo che non trova il campo con il dritto. Ancora seconda. 40-40 Cerca la risposta vincente Musetti, ma non trova il campo. Seconda. 30-40 Altro dritto in corridoio, prima palla break del match per Lorenzo! 30-30 Prima vincente. 15-30 Passante vincente di Musetti che approfitta della demi volée non definitiva giocata dall'hongkongolese. 15-15 Errore grave di Wong che aveva tutto il tempo di colpire il dritto in uscita dal servizio, ma la palla si ferma sulla rete. 15-0 In rete il dritto del toscano. 2-2 GAME MUSETTI! Servizio e dritto, Lorenzo deve cercare di fare di più in risposta a partire da questo game! Non c'è la prima.

