Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Wong, valido per l’ATP Hong Kong 2026. Dopo il primo set vinto da Musetti, il secondo è appena iniziato sul servizio di Wong. Resta aggiornato sugli sviluppi del match e le singole variazioni di punteggio cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Va bene a Musetti che è stato troppo indeciso se scendere a rete oppure no, con il rovescio di Wong che per fortuna non trova il campo. 0-1 GAME WONG. Altro buon inizio al servizio per il padrone di casa. 40-15 Bellissimo punto vinto dall’hongkongolese, con Musetti che riesce a difendere lo smash ma non la volée corta. 30-15 C’è anche l’ace per il padrone di casa. 15-15 Ottima prima di servizio di Wong, che ha bisogno di una reazione immediata. 0-15 Risposta vincente di Musetti con il rovescio lungolinea!! SECONDO SET 7.18 Ottimo parziale giocato da Lorenzo Musetti che punto dopo punto ha iniziato a sciogliersi rispetto ad un inizio che invece è stato decisamente non all’altezza con molti errori tecnici non da lui, mentre Wong è dall’inizio del match che commette errori anche banali. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Musetti-Wong 6-4 0-1, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il secondo set inizia sul servizio del padrone di casa

