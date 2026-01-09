L'inviato di Putin, Kirill Dmitriev, è stato a Parigi, dove ha incontrato figure come Steve Witkoff e Jared Kushner in occasione del vertice Usa-Ue sulla guerra in Ucraina. Nonostante le tensioni, il dialogo tra le parti prosegue, evidenziando la volontà di mantenere aperti i canali di comunicazione. Questa visita rappresenta un elemento importante nel contesto delle relazioni internazionali e delle dinamiche diplomatiche attuali.

Forse la notizia più importante di ieri è che l’inviato di Putin, Kirill Dmitriev, era a Parigi dove ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner che hanno presenziato al vertice Usa-Ue sulla guerra ucraina tenutosi nella capitale transalpina. Lo riferisce Strana, dettagliando che l’incontro è avvenuto nell’ambasciata americana di Parigi, poco distante dall’Eliseo col quale Dmitriev si deve essere relazionato dal momento che ieri c’è stato uno scambio di prigionieri tra Francia e Russia (il ricercatore Laurent Vinatier contro il giocatore di basket Daniil Kasatkin). Gli scambi di prigionieri sono simbolici, passi distensivi che riecheggiano altro e più importante come l’apertura di Macron a un incontro con Putin avvenuta prima di Natale (e raccolta dallo zar), ribadita due giorni fa in un’intervista a France 2: “Tutto deve essere organizzato a breve termine . 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’inviato di Putin a Parigi. Il dialogo, nonostante tutto, continua

Leggi anche: Ucraina, l’inviato Usa da Putin ma la guerra continua

Leggi anche: Le condizioni di Putin sull’Ucraina: «Donbass e Crimea alla Russia o la guerra continua». E difende l’inviato di Trump Witkoff

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Macron apre a Putin, dopo il no all’uso degli asset russi Parigi vuole riprendere il dialogo con Mosca - Al consiglio europeo di giovedì il "no" di Macron all'uso degli asset russi è stato decisivo, ora la Francia vuole riaprire il dialogo con Putin. panorama.it

Putin raccoglie l'invito di Parigi: «Pronto al dialogo con Macron» - Nella notte tra giovedì e venerdì, nelle concitate ore che hanno visto emergere l'intesa in Ue sul debito comune per sostenere l'Ucraina, Emmanuel Macron aveva spiegato che, in caso di fallimento ... unionesarda.it

>>>ANSA/ Putin raccoglie l'invito di Parigi, 'pronto al dialogo con Macron' - (di Michele Esposito) Nella notte tra giovedì e venerdì, nelle concitate ore che hanno visto emergere l'intesa in Ue sul debito comune per sostenere l'Ucraina, Emmanuel Macron aveva spiegato che, in ... ansa.it

L'inviato di Putin Kirill Dmitriev fa surf a Miami. L'ex commissario UE Thierry Breton si è fermato al confine degli Stati Uniti. Difficile da spiegare. Impossibile da giustificare. L'Europa è un alleato democratico, non un giocatore secondario. Trattare gli europei più - facebook.com facebook

Tanti auguri, ma senza regali sull' #Ucraina dove le #bombe russe sui civili non si sono fermate nemmeno la notte di #Natale. Quali (drammatici) propositi riservi #VladimirPutin per il 2026 lo si può intuire anche dalle parole del suo portavoce: il presidente x.com