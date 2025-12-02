Ucraina l’inviato Usa da Putin ma la guerra continua

L’inviato speciale degli Stati Uniti per la crisi ucraina, Witkoff, è arrivato a Mosca per incontrare Putin. Sul tavolo il piano di pace definito negli ultimi giorni da Bruxelles e Kiev. Intanto la guerra continua. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, l’inviato Usa da Putin ma la guerra continua

