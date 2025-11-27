Le condizioni di Putin sull’Ucraina | Donbass e Crimea alla Russia o la guerra continua E difende l’inviato di Trump Witkoff
Vladimir Putin torna a parlare in prima persona dopo giorni di lavorio diplomatico e tensioni attorno al possibile piano Usa per mettere fine alla guerra in Ucraina. Per il presidente russo il riconoscimento legale della Crimea e del Donbass come territori appartenenti alla Federazione Russa, e non solo de facto, rappresenta « una questione chiave » per arrivare a una pace in Ucraina. Il tema sarà al centro delle discussioni con una delegazione Usa attesa a Mosca la prossima settimana, ha precisato Putin. «Questo è un argomento dei nostri negoziati con gli Stati Uniti, una questione fondamentale», ha sottolineato. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
P.S. La nuova bozza uscita dalle negoziazioni fra Ucraina e US è senz’altro un sviluppo positivo, ma non vedo ragione per cui Putin considere anche solo discutere quelle condizioni, salvo che non menta per prendere tempo o si trovi in una situazione molto p Vai su X
Il piano Trump è in realtà il piano di Putin. Le condizioni imposte dagli Stati Uniti altro non sono che una resa per l’Ucraina. Ora è il momento per l’Europa di alzare la testa e mostrarsi forte e unita. La nostra libertà passa da questo momento storico. Non possia - facebook.com Vai su Facebook
Le condizioni di Putin sull’Ucraina: «Donbass e Crimea alla Russia o la guerra continua». E difende l’inviato di Trump Witkoff - Il presidente russo contro l'Ue sugli asset confiscati: «Un furto se li sequestrano». Lo riporta open.online
Putin: “Cessate il fuoco solo se l’Ucraina si ritira dal Donbass. La Crimea deve essere ufficialmente russa” - Il presidente russo tira dritto sui territori annessi: “E’ questione chiave. Come scrive msn.com
Putin fissa le condizioni di pace in Ucraina/ “Donbass, lingua russa e…”. Trump: “Zelensky rinunci alla NATO” - Le condizioni di Putin per interrompere la guerra in Ucraina: cosa serve per la pace, le "risposte" di Trump e Zelensky. Lo riporta ilsussidiario.net