Le condizioni di Putin sull’Ucraina | Donbass e Crimea alla Russia o la guerra continua E difende l’inviato di Trump Witkoff

Open.online | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vladimir Putin torna a parlare in prima persona dopo giorni di lavorio diplomatico e tensioni attorno al possibile piano Usa per mettere fine alla guerra in Ucraina. Per il presidente russo il riconoscimento legale della Crimea e del Donbass come territori appartenenti alla Federazione Russa, e non solo de facto, rappresenta « una questione chiave » per arrivare a una pace in Ucraina. Il tema sarà al centro delle discussioni con una delegazione Usa attesa a Mosca la prossima settimana, ha precisato Putin. «Questo è un argomento dei nostri negoziati con gli Stati Uniti, una questione fondamentale», ha sottolineato. 🔗 Leggi su Open.online

