A partire dal 9 gennaio 2026, il treno 18754 sulla tratta Arezzo-Firenze sarà ripristinato. La circolazione era stata sospesa nei giorni feriali a causa di lavori di manutenzione programmata da parte di RFI, ma a seguito di interventi completati, il servizio riprenderà regolarmente. Questa modifica interessa la linea ferroviaria Firenze-Arezzo, offrendo nuovamente collegamenti più efficienti tra le due città.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Il treno 18754 Arezzo-Firenze, soppresso nei giorni feriali dall’avvio del nuovo orario invernale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata da parte di RFI, sarà ripristinato. La notizia, che dà risposta ad una richiesta presentata dall’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni a seguito di numerose segnalazioni giunte dai cittadini nei giorni scorsi, è stata data da Trenitalia nel corso della prima riunione del Tavolo istituzionale di confronto tra la Regione Toscana, gli enti locali, Trenitalia, RFI ed i pendolari linea ferroviaria Firenze-Arezzo-Chiusi, che si è tenuto oggi nella sede dell’assessorato regionale ai trasporti, alla presenza anche dei consiglieri regionali Roberta Casini, Matteo Zoppini e Gabriele Veneri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Linea ferroviaria Firenze-Arezzo, il treno 1874 sarà ripristinato

