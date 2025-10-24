Tragedia sulla linea Roma-Cassino | uomo investito dal treno circolazione ferroviaria sospesa

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente tra Colle Mattia e Zagarolo. La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Cassino è stata interrotta nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre a causa di un investimento mortale avvenuto tra Colle Mattia e Zagarolo. Secondo le prime informazioni, una persona è stata travolta e uccisa da un convoglio intorno alle ore 15. La tratta è stata immediatamente sospesa per consentire le operazioni di rimozione del corpo e permettere all’ Autorità Giudiziaria di svolgere tutti gli accertamenti necessari in sicurezza. Forti disagi per i pendolari. L’incidente ha causato gravi ripercussioni sul traffico ferroviario, con ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per diversi treni in programma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia sulla linea Roma-Cassino: uomo investito dal treno, circolazione ferroviaria sospesa

