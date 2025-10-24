Tragedia sulla linea Roma-Cassino | uomo investito dal treno circolazione ferroviaria sospesa

Dayitalianews.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente tra Colle Mattia e Zagarolo. La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Cassino è stata interrotta nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre a causa di un investimento mortale avvenuto tra Colle Mattia e Zagarolo. Secondo le prime informazioni, una persona è stata travolta e uccisa da un convoglio intorno alle ore 15. La tratta è stata immediatamente sospesa per consentire le operazioni di rimozione del corpo e permettere all’ Autorità Giudiziaria di svolgere tutti gli accertamenti necessari in sicurezza. Forti disagi per i pendolari. L’incidente ha causato gravi ripercussioni sul traffico ferroviario, con ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso per diversi treni in programma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

tragedia sulla linea roma cassino uomo investito dal treno circolazione ferroviaria sospesa

© Dayitalianews.com - Tragedia sulla linea Roma-Cassino: uomo investito dal treno, circolazione ferroviaria sospesa

Argomenti simili trattati di recente

tragedia linea roma cassinoTreno investe e uccide una persona sulla Roma-Cassino: circolazione sospesa e ritardi - La circolazione è ferma tra Colle Mattia e Zagarolo per gli accertamenti del caso. Riporta fanpage.it

ROMA - CASSINO: TRENI FERMI TRA ZAGAROLO E COLLE MATTIA PER INVESTIMENTO PERSONA - Cassino è sospesa tra Zagarolo e Colle Mattia per l'investimento di una persona. Secondo 9colonne.it

Modifiche a circolazione treni su linea Napoli-Roma via Cassino - Roma, via Cassino, per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI nella stazione di ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Linea Roma Cassino