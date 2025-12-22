Travolto da un treno mentre lavora sulla linea ferroviaria | è grave

Due operai feriti, di cui uno in gravi condizioni. È questo, almeno per ora, il bilancio di un terribile incidente ferroviario avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 22 dicembre all’altezza della stazione di Ala dove un convoglio in transito ha investito alcuni operai che stavano lavorando sulla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

travolto da un treno mentre lavora sulla linea ferroviaria 232 grave

