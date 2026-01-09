Linea Arezzo Firenze | torna il treno 18754

Il treno regionale 18754 Arezzo–Firenze, sospeso nei giorni feriali durante l’orario invernale per manutenzione, sarà ripristinato dalla terza settimana di gennaio. Questa ripresa garantirà nuovamente un collegamento stabile tra le due città, contribuendo a migliorare la mobilità regionale. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni e per programmare al meglio i propri spostamenti.

Il treno regionale 18754 Arezzo–Firenze, soppresso nei giorni feriali con l’entrata in vigore dell’orario invernale per consentire interventi di manutenzione programmata, sarà ripristinato a partire dalla terza settimana di gennaio. L’annuncio è arrivato da Trenitalia nel corso del primo incontro del Tavolo istituzionale di confronto dedicato alla linea Firenze–Arezzo–Chiusi, convocato dalla Regione Toscana. Il ripristino accoglie la richiesta avanzata dall’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, sollecitato da numerose segnalazioni dei pendolari. Il treno tornerà con le stesse fermate, ma con una lieve modifica di orario: partenza da Arezzo anticipata alle 10. 🔗 Leggi su Lortica.it

