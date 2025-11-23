Firenze, 23 novembre 2025 – Una domenica di caos sulla rete ferroviaria. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno a Firenze Rifredi. È successo intorno alle 11. La circolazione ferroviaria, inclusa la linea dell’Alta Velocità, è andata in tilt. Come avvisa Trenitalia, si sono registrati ritardi fino a 120 minuti. Ragazzo investito e ucciso da un treno: tragedia alla stazione Firenze Rifredi, muore investito dal treno. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato poco dopo le 11. Un uomo è stato i nvestito e ucciso da un treno in movimento all’altezza della stazione di Firenze Rifredi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, muore investito dal treno: linea Alta Velocità in tilt, ritardi fino a 2 ore