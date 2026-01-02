Come riparare la scopa della Befana? All' Immaginario scientifico s' impara giocando
Come riparare la scopa della Befana? All'Immaginario Scientifico di Pordenone, il 6 gennaio, si impara divertendosi. Insieme, scopriremo come risolvere i problemi tecnici della scopa per aiutare la Befana a consegnare i regali in tempo. Un’attività educativa pensata per bambini e famiglie, per imparare giocando e scoprire i principi di funzionamento e riparazione.
La Befana ha un problema: la sua scopa non si muove. Martedì 6 gennaio all’Immaginario Scientifico di Pordenone bisognerà trovare il modo di aiutarla a portare in tempo tutti i regali. Al museo della scienza, aperto per tutta la giornata, i visitatori e visitatrici di tutte le età potranno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
