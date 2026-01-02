Come riparare la scopa della Befana? All' Immaginario scientifico s' impara giocando

Come riparare la scopa della Befana? All'Immaginario Scientifico di Pordenone, il 6 gennaio, si impara divertendosi. Insieme, scopriremo come risolvere i problemi tecnici della scopa per aiutare la Befana a consegnare i regali in tempo. Un’attività educativa pensata per bambini e famiglie, per imparare giocando e scoprire i principi di funzionamento e riparazione.

