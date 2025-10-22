Lo strano caso del blu di Prussia all' Immaginario Scientifico di Pordenone
Il colore blu nelle opere d’arte ha una storia complessa e affascinante: il blu di Prussia in particolare è nato da un caso, da un esperimento che ha dato risultati inaspettati. Domenica 26 ottobre all’Immaginario Scientifico di Pordenone la visita al museo sarà arricchita da un approfondimento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
