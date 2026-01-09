Libererò il Messico dai cartelli Dopo il Venezuela Trump non vuole più fermarsi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’intenzione di intervenire anche in Messico, dopo aver intensificato l’attenzione sul Venezuela. La sua strategia mira a contrastare i cartelli della droga e a influenzare la stabilità della regione. Questi sviluppi suscitano preoccupazioni internazionali, poiché riflettono un approccio deciso e senza precedenti nelle politiche di sicurezza e relazioni estere degli Stati Uniti.

Dopo aver messo le mani sul petrolio del Venezuela, il presidente americano Donald Trump sembra non aver ancora concluso la propria missione, che sta tenendo in apprensione il mondo intero. Questo perché il tycoon, che in passato si è sempre descritto come un presidente impegnato nella pace e non nella guerra, sembra avere fretta di mostrare i muscoli degli Stati Uniti. Tanto che ieri ha annunciato, come fosse la cosa più normale del mondo, che gli Usa cominceranno attacchi “terrestri” contro i cartelli della droga sudamericani, dopo aver effettuato nei giorni scorsi quelli contro imbarcazioni nei Caraibi – che hanno poi condotto al blitz a Caracas – e nel Pacifico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Libererò il Messico dai cartelli”. Dopo il Venezuela Trump non vuole più fermarsi Leggi anche: Trump, la nuova ‘dottrina’: dopo il Venezuela, nella lista Messico a Colombia Leggi anche: Trump avverte: "Presto lanceremo attacchi via terra contro i cartelli che controllano il Messico" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Offensiva antidroga di Trump: colpiremo i cartelli in Messico via terra - Il presidente Usa rivendica il blocco del traffico via mare e annuncia una nuova fase contro i cartelli che operano dal Messico “Abbiamo eliminato il 97% della droga che entra via mare e ora inizierem ... liberoreporter.it

