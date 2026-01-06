Trump la nuova ‘dottrina’ | dopo il Venezuela nella lista Messico a Colombia

Dopo l'intervento in Venezuela e la cattura di Nicolas Maduro, Donald Trump amplia il suo raggio d'azione includendo anche Colombia e Messico. La sua strategia si estende ora a diverse nazioni, coinvolgendo anche l'Onu. Questi sviluppi segnano un nuovo capitolo nelle politiche internazionali degli Stati Uniti, con possibili ripercussioni sulla stabilità regionale e sulla diplomazia globale.

Trump, Cuba e Iran prossimi obiettivi dopo il Venezuela? L'avvertimento di Donald ai regimi: «Così colpiamo i dittatori» - C’è un avvertimento molto chiaro nelle parole di Donald Trump che va oltre il cambio di regime in Venezuela. ilgazzettino.it

La dottrina Monroe sotto steroidi: gli attacchi crescenti di Trump contro Venezuela e Messico

La National Security Strategy 2025: la nuova dottrina Trump e le sue implicazioni globali Trump II rompe col multilateralismo: interesse nazionale e realismo transazionale, con effetti su alleanze e ordine internazionale. Di Alberto Evangelisti x.com

Buongiorno Donald Trump usa il linguaggio di un gangster. Alla nuova presidente del Venezuela dice: “Se Delcy Rodriguez non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilabilmente più alto di quello di Maduro”. Siccome Maduro è stato arr - facebook.com facebook

