Trump la nuova ‘dottrina’ | dopo il Venezuela nella lista Messico a Colombia

Da periodicodaily.com 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'intervento in Venezuela e la cattura di Nicolas Maduro, Donald Trump amplia il suo raggio d'azione includendo anche Colombia e Messico. La sua strategia si estende ora a diverse nazioni, coinvolgendo anche l'Onu. Questi sviluppi segnano un nuovo capitolo nelle politiche internazionali degli Stati Uniti, con possibili ripercussioni sulla stabilità regionale e sulla diplomazia globale.

(Adnkronos) – La Colombia, il Messico, l'Onu. Donald Trump, dopo l'operazione a Caracas con la cattura di Nicolas Maduro, non si ferma. Il presidente degli Stati Uniti si concentra sul Venezuela, indicando le priorità per ricostruire il paese, e invia messaggi chiari, riassunti da un post del Dipartimento di Stato: "Questo è il nostro emisfero, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Trump, dal Messico alla Colombia e Cuba: chi è nel mirino degli Usa e cos'è la «Dottrina Donroe»

Leggi anche: Venezuela, Trump: “Siamo noi al comando”. Minacce a Cuba, Colombia e Messico – La diretta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

trump nuova 8216dottrina8217 dopoTrump, la nuova ‘dottrina’: dopo il Venezuela, nella lista Messico a Colombia - Donald Trump, dopo l’operazione a Caracas con la cattura di Nicolas Maduro, non si ferma. sassarinotizie.com

trump nuova 8216dottrina8217 dopoTrump, Cuba e Iran prossimi obiettivi dopo il Venezuela? L'avvertimento di Donald ai regimi: «Così colpiamo i dittatori» - C’è un avvertimento molto chiaro nelle parole di Donald Trump che va oltre il cambio di regime in Venezuela. ilgazzettino.it

La dottrina Monroe sotto steroidi: gli attacchi crescenti di Trump contro Venezuela e Messico

Video La dottrina Monroe sotto steroidi: gli attacchi crescenti di Trump contro Venezuela e Messico

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.