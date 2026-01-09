L’Etrusca fallisce il primo match 2026 Ora c’è Borgomanero

L’Etrusca Basket San Miniato ha perso il primo match del 2026, uscendo sconfitta per 76-65 contro la Mens Sana Siena nella quattordicesima giornata di Serie B Interregionale. Dopo tre quarti combattuti, i padroni di casa hanno preso il sopravvento nell’ultimo periodo. Ora, i biancorossi si preparano ad affrontare la prossima sfida in trasferta contro Borgomanero.

Primo ko dell’anno per l’ Etrusca Basket San Miniato che è uscita sconfitta con il punteggio di 76-65 sul parquet di Siena contro la Mens Sana, durante la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie B Interregionale e al termine di un incontro combattuto per tre quarti prima dell’allungo decisivo dei padroni di casa. L’inizio ha premiato i ragazzi di San Miniato che sono partiti con buona efficacia offensiva e hanno chiuso il primo quarto avanti 15-17. Nel secondo periodo Siena ha alzato l’intensità difensiva e ha trovato maggiore continuità in attacco, riuscendo a ribaltare l’inerzia della gara e andando all’intervallo sul 37-32. 🔗 Leggi su Lanazione.it

