Il primo razzo riutilizzabile cinese raggiunge l' orbita ma il recupero del primo stadio fallisce

Primo test con parziale successo per il razzo Zhuque-3 Y1 della azienda cinese LandSpace Technology: il secondo stadio ha raggiunto con successo l'orbita, ma il primo tentativo di recupero del secondo stadio è fallito. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Il primo razzo riutilizzabile cinese raggiunge l'orbita, ma il recupero del primo stadio fallisce

