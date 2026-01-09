L’empolese del team Acquatempra ha contribuito al 13° posto nazionale nel Trofeo delle Regioni di pallanuoto, recentemente concluso a Ostia. La competizione ha visto la partecipazione di diciotto squadre regionali Under 15 e della Nazionale di Malta, sotto la supervisione del coordinatore tecnico Riccardo Tempestini. Un’occasione importante per i giovani atleti di confrontarsi a livello nazionale, promuovendo il talento e la crescita del settore giovanile.

A Ostia si è appena conclusa un’importante manifestazione a livello nazionale per la pallanuoto, ossia il Trofeo delle Regioni: la competizione ha radunato le squadre Under 15 di diciotto Rappresentative regionali, più la Nazionale di Malta; il tutto, sotto gli occhi attenti del coordinatore tecnico delle squadre giovanili Riccardo Tempestini. La selezione Toscana si è presentata con una rosa composta da quindici ragazzi provenienti da sette team della regione, guidati dai coach Baggiani e Rugi: tra questi, c’è stato anche Marco Mascia, 14enne che ha portato alti i colori dell’Aquatempra in qualità di unico rappresentante della piscina empolese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’empolese del team Acquatempra ha contribuito al 13° posto nazionale

Leggi anche: Nuoto. Coppa Brema per il team NS Emilia. Ragazze al secondo posto del podio

Leggi anche: Calvarese contrario al rigore concesso al Napoli: «Mariani sbaglia, ma non è l’unico. Vi spiego chi ha contribuito all’errore»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L’empolese del team Acquatempra ha contribuito al 13° posto nazionale - Il 14enne si è avvicinato alla pallanuoto grazie al padre e dal Torneo delle Regioni riporta solo soddisfazioni "Sono molto contento di aver potuto rappresentare la Toscana. lanazione.it