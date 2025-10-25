Calvarese contrario al rigore concesso al Napoli | Mariani sbaglia ma non è l’unico Vi spiego chi ha contribuito all’errore
Inter News 24 Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha espresso la sua opinione sull’episodio più discusso della serata: il calcio di rigore concesso al Napoli. L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato sul suo profilo X il tanto discusso episodio che ha portato all’assegnazione del rigore in favore del Napoli durante la sfida contro l’Inter. L’episodio riguarda un contatto tra Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dei nerazzurri, e il difensore partenopeo Giovanni Di Lorenzo, che ha sbloccato il punteggio per la squadra di Antonio Conte. Calvarese ha analizzato l’azione, spiegando che Di Lorenzo sposta la propria gamba sulla traiettoria di corsa di Mkhitaryan, creando un contatto che, a suo avviso, non è da considerarsi falloso. 🔗 Leggi su Internews24.com
