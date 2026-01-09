Lei stava morendo La ruota della fortuna incidente dietro le quinte | anche Gerry Scotti spaventato

Durante la puntata di ieri sera de La Ruota della Fortuna, un imprevisto occorso dietro le quinte ha coinvolto anche Gerry Scotti, lasciandolo visibilmente sorpreso. Sebbene l’incidente non sia stato mostrato in diretta, ha comunque attirato l’attenzione di tutti. Un episodio inatteso che ha ricordato quanto la fortuna possa cambiare in un attimo, anche lontano dalle telecamere.

Un piccolo imprevisto, rimasto lontano dalle telecamere ma finito comunque al centro del racconto in studio, ha aperto la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda ieri sera. A riportarlo al pubblico è stato lo stesso Gerry Scotti, che nel corso dell'appuntamento dell'8 gennaio ha deciso di svelare quanto accaduto pochi istanti prima dell'inizio delle registrazioni, trasformando un momento di tensione in un episodio leggero e ironico. Il racconto ha coinvolto direttamente Silvia, la campionessa arrivata dalla puntata precedente, protagonista di un percorso brillante che le aveva già permesso di superare quota 34mila euro di vincite.

“Non morire qua”: l’incidente dietro le quinte di Silvia a La Ruota della Fortuna raccontato da Gerry Scotti - Durante la puntata dell'8 gennaio 2026, Gerry Scotti ha scherzato sul piccolo incidente capitato alla campionessa Laura, dietro le quinte. msn.com

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l’incidente alla campionessa dietro le quinte: “Ci ha fatto preoccupare” - Nel corso della puntata dell'8 gennaio, il conduttore ha raccontato un piccolo inconveniente accaduto alla campionessa prima della registrazione, scherzando ... fanpage.it

