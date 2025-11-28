Lecce-Torino domenica 30 novembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici
Il Lecce ospita il Torino nel lunch match domenicale della 13esima giornata di Serie A. Si sfidano due squadre che sono entrambe reduci da una sconfitta. I salentini hanno perso all’Olimpico contro la Lazio dopo che avevano raccolto 4 punti tra Fiorentina e Verona e restano appena sopra la zona retrocessione. La formazione giallorossa continua . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
#Torino, destinazione #Lecce #DiFrancesco a caccia della prima vittoria in casa in campionato #ToroNews #TorinoFC #Torino ? Qui per la presentazione dei salentini - facebook.com Vai su Facebook
Lecce-Torino: gli orari di apertura dei botteghini e quello di accesso allo stadio - Lecce comunica che per la gara di campionato Lecce – Torino in programma domenica 30 novembre alle ore 12:30, a partire dalle ore 18:00 di ... Riporta corrieresalentino.it
Lecce-Torino dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Il Torino affronta il Lecce al Via del Mare nel match all'ora di pranzo della domenica: dove vedere la gara della 13a giornata in tv e streaming e le formazioni dell'incontro. Come scrive goal.com
Lecce-Torino: analisi, statistiche e pronostici sul lunch match della 13° giornata di Serie A del 30-11-2025 - Analisi, quote, probabili formazioni, guida tv e scommesse 13° giornata di Serie A. Segnala betitaliaweb.it