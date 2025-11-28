Lecce-Torino domenica 30 novembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Il Lecce ospita il Torino nel lunch match domenicale della 13esima giornata di Serie A. Si sfidano due squadre che sono entrambe reduci da una sconfitta. I salentini hanno perso all’Olimpico contro la Lazio dopo che avevano raccolto 4 punti tra Fiorentina e Verona e restano appena sopra la zona retrocessione. La formazione giallorossa continua . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

