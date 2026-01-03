Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 12:30 si affrontano Foggia e Catania, due squadre del girone C di Serie C. La partita si inserisce in un contesto molto equilibrato, con diverse formazioni in lotta per la vetta. In questa guida troverai le formazioni, le quote e i pronostici, per offrire un quadro chiaro e dettagliato di un incontro che promette grande interesse nel campionato.

Il girone C di Serie C è in assoluto quello più combattuto con 3 squadre che sono in corsa per il primo posto e altre 2 che potrebbero anche rientrare: una di queste è il Catania di scena oggi sul campo del Foggia. I satanelli hanno trovato in Barillari un allenatore capace di tenerli in linea di galleggiamento nonostante una situazione societaria complicata che ha portato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Foggia-Catania (domenica 04 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Manchester City-Chelsea (domenica 04 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Leeds-Manchester United (domenica 04 gennaio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Catania, quante notturne; Foggia-Catania affidata a Lucio Felice Angelillo; VERSO FOGGIA-CATANIA: Lunetta non ci sarà ma non mancano le soluzioni per sostituirlo.

Domenica il Catania. Le ultime di mercato che da oggi entra nel vivo - Il Catania alle porte ma in casa Foggia continua a tenere banco il mercato che proprio oggi apre i battenti e che permetterà operazioni in entrata e uscita fino al prossimo 2 febbraio. calciofoggia.it

Foggia-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Il Catania fa visita al Foggia per la ventesima giornata del Girone C di Serie C: le formazioni, il canale tv e dove vedere il match in diretta streaming. calciomercato.com