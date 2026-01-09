Le vite umane valgono più della cassa piena

Nell’incidente di Capodanno, si evidenzia come le vite umane abbiano priorità rispetto a interessi materiali. La proprietaria del locale, ripresa mentre sottraeva la cassa prima di mettersi in salvo, solleva questioni sulla gestione e le responsabilità di fronte a una tragedia che ha coinvolto giovani e personale, evidenziando l’importanza di mettere sempre al primo posto la sicurezza e la dignità delle persone.

Gentile Direttore Feltri, la proprietaria del locale dove è avvenuta la strage di Capodanno sarebbe stata ripresa mentre portava via la cassa prima di mettersi in salvo scappando dal suo bar, dove nel mentre ragazzini di 14-16 anni nonché membri del suo personale morivano nella maniera più atroce possibile e a causa delle negligenze anche della proprietà. Una scena orribile che ci dice molto del cinismo e del materialismo dilaganti. Lei cosa ne pensa? Con affetto e stima Angela Gottardo Cara Angela, la scena che ci viene raccontata, e che ormai circola con tanto di immagini su tutti i principali organi di informazione, è di quelle che gelano il sangue e fanno vergognare di appartenere al genere umano.

