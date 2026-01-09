Le migliori serie tv da vedere a gennaio 2026 in pillole

A gennaio 2026, il panorama delle serie TV si arricchisce con numerosi prequel, spin-off e il debutto di una nuova piattaforma. Questa varietà offre opportunità di intrattenimento diversificate, con produzioni che promettono qualità e approfondimenti. In questa guida, troverete una selezione delle migliori serie da guardare in questo mese, per mantenervi aggiornati sulle novità più interessanti e adatte a ogni gusto.

Tanti prequel e spin-off in questo gennaio seriale e il debutto di una nuova piattaforma che, senza dubbio, porterà nuova qualità nell’offerta seriale.   Gomorra: Le origini (Sky e Now, 9 gennaio): debutta oggi su Sky e Now il prequel di Gomorra, ambientato nella Napoli del 1977. Al centro la formazione criminale di Pietro Savastano e la parabola che lo porterà a diventare il futuro boss di Secondigliano. Diretta da Marco D’Amore (e Francesco Ghiaccio) e con un gruppo di attori giovani, esordienti e di talento (capitanati da Luca Lubrano che interpreta Savastano), la serie esplora le dinamiche di un gruppo di giovani e di un ambiente che ne permea i comportamenti e le dinamiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

