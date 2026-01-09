Le migliori serie da vedere a gennaio 2026 in pillole

Da ilfoglio.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le migliori serie da guardare a gennaio 2026, in breve. Questo mese si distingue per numerosi prequel e spin-off, arricchendo il panorama televisivo. Inoltre, debutta una nuova piattaforma che promette di offrire contenuti di qualità superiore, ampliando le opzioni per gli appassionati di serialità. Un gennaio ricco di novità e approfondimenti per gli amanti delle storie televisive.

Tanti prequel e spin-off in questo gennaio seriale e il debutto di una nuova piattaforma che, senza dubbio, porterà nuova qualità nell’offerta seriale.   Gomorra: Le origini (Sky e Now, 9 gennaio): debutta oggi su Sky e Now il prequel di Gomorra, ambientato nella Napoli del 1977. Al centro la formazione criminale di Pietro Savastano e la parabola che lo porterà a diventare il futuro boss di Secondigliano. Diretta da Marco D’Amore (e Francesco Ghiaccio) e con un gruppo di attori giovani, esordienti e di talento (capitanati da Luca Lubrano che interpreta Savastano), la serie esplora le dinamiche di un gruppo di giovani e di un ambiente che ne permea i comportamenti e le dinamiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

le migliori serie da vedere a gennaio 2026 in pillole

© Ilfoglio.it - Le migliori serie da vedere a gennaio 2026, in pillole

Leggi anche: Le migliori serie tv da vedere a novembre 2025, in pillole

Leggi anche: Le migliori serie tv da vedere a novembre 2025, in pillole

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le serie da vedere a gennaio 2026; Arrivano A Knight of the Seven Kingdoms e Gomorra: Le Origini, tutte le serie tv da guardare a gennaio; Le migliori serie tv su Netflix, Sky, Prime Video e Apple TV+ da vedere stasera. E le novità di gennaio 2026; 10 film e le serie tv da vedere su Netflix a gennaio 2026.

Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese - Cosa vedere su Netflix a gennaio: 10 titoli imperdibili tra nuove uscite, classici intramontabili e ritorni amatissimi ... iodonna.it

Le migliori serie in arrivo in streaming a Gennaio 2026 - Questo mese, l'ultima serie Marvel, la nuova serie di Ryan Murphy ed i ritorni seriali di Tom Hiddleston e Idris Elba ... sentieriselvaggi.it

migliori serie vedere gennaioFilm e serie tv Netflix da vedere a gennaio 2026 - A inizio 2026 su Netflix torna Bridgerton con la quarta stagione: Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto. iodonna.it

Le 10 migliori NUOVE SERIE TV di gennaio 2026!

Video Le 10 migliori NUOVE SERIE TV di gennaio 2026!

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.