le migliori serie da vedere a gennaio 2026 in pillole

Ecco le migliori serie da guardare a gennaio 2026, in breve. Questo mese si distingue per numerosi prequel e spin-off, arricchendo il panorama televisivo. Inoltre, debutta una nuova piattaforma che promette di offrire contenuti di qualità superiore, ampliando le opzioni per gli appassionati di serialità. Un gennaio ricco di novità e approfondimenti per gli amanti delle storie televisive.

Tanti prequel e spin-off in questo gennaio seriale e il debutto di una nuova piattaforma che, senza dubbio, porterà nuova qualità nell’offerta seriale. Gomorra: Le origini (Sky e Now, 9 gennaio): debutta oggi su Sky e Now il prequel di Gomorra, ambientato nella Napoli del 1977. Al centro la formazione criminale di Pietro Savastano e la parabola che lo porterà a diventare il futuro boss di Secondigliano. Diretta da Marco D’Amore (e Francesco Ghiaccio) e con un gruppo di attori giovani, esordienti e di talento (capitanati da Luca Lubrano che interpreta Savastano), la serie esplora le dinamiche di un gruppo di giovani e di un ambiente che ne permea i comportamenti e le dinamiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

