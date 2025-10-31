Un novembre seriale che non brilla ma che porta con sé una varietà di generi e qualche tocco d’autore. All’s fair (Disney+, 4 novembre): legal drama prodotto da Ryan Murphy che ha al centro un gruppo di avvocatesse divorziste che decidono di aprire uno studio di sole donne, occupandosi di divorzi scottanti, tradimenti e risarcimenti milionari. Agguerrite, carrieriste e senza scrupoli, ciascuna di loro dimostrerà una declinazione diversa di cosa significhi la determinazione lavorativa e il voler primeggiare in un mondo di squali. Cast d’eccezione con – tra le altre – Naomi Watts, Glenn Close e Kim Kardashian. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le migliori serie tv da vedere a novembre 2025, in pillole